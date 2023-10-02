В Краснодарском крае продолжается курортный сезон. В начале октября на пляжах еще отдыхают люди

На Черноморском и Азовском побережьях в начале октября все еще много отдыхающих. Делимся обстановкой

Ранее Юга.ру писали, что купальный сезон, по данным синоптиков, продлится на Черном море почти до середины октября. Видимо, прогноз оправдывается, так как на пляжах курортов 2 октября все еще много отдыхающих.

Как сообщает ЦГМС Краснодарского края, температура морской воды 2 октября на 9 часов: Ейск 19 °C;

Приморско-Ахтарск 19 °C;

Темрюк 18 °C;

Анапа 22 °C;

Новороссийск 22 °C;

Туапсе 24 °C;

Геленджик 24 °C;

Сочи 23 °C. В Геленджике, судя по публикациям в соцсетях, продолжается бархатный сезон. Море 2 октября теплое и чистое.

Напомним, что в Сочи 2 октября объявили штормовое предупреждение из-за возможных ливней, града и сильного ветра. Несмотря на это, по данным из соцсетей, на море штиль, а жители и гости курорта гуляют в футболках.

Успеть насладиться последними теплыми денечками и искупаться в Черном море в октябре решил и крымский кабан. Наверное, он не смог забронировать гостиницу летом, так как курорты в Краснодарском крае были загружены на 99%.

На Азовском побережье также приятная погода. В море не видно медуз и водорослей, а на пляже в Веселовке туристы танцуют под музыку. Отдыхающие пишут, что погода еще позволяет полетать на параплане.