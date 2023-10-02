В Сочи прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер

В Сочи 2 октября ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС Краснодарского края.

Синоптики прогнозируют резкие подъемы уровня воды на реках курорта с достижением неблагоприятных отметок. Возможны сходы селевых потоков.



Также, по данным ГМБ Туапсе, 2 октября на участке от Джубги до Магри есть опасность формирования смерчей в море.



Как сообщает мэрия Сочи, глава курорта Алексей Копайгородский поручил всем городским службам быть наготове. Ситуацию с погодой контролирует оперштаб. МЧС рекомендует жителям и гостям Сочи сохранять меры безопасности и временно ограничить отдых у воды. В случае ЧС можно набрать 112.



Напомним, на Кубани штормовое предупреждение действует до 3 октября включительно.



Ранее Юга.ру писали, что 1 октября Туапсинский район настиг град. Жители поселка Гойтх делились кадрами непогоды в соцсетях.