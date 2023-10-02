В Сочи прогнозируют ливни, грозы, град и сильный ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды и угрозы образования смерчей в море

В Сочи 2 октября ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС Краснодарского края.

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Также, по данным ГМБ Туапсе, 2 октября на участке от Джубги до Магри есть опасность формирования смерчей в море.

Как сообщает мэрия Сочи, глава курорта Алексей Копайгородский поручил всем городским службам быть наготове. Ситуацию с погодой контролирует оперштаб. МЧС рекомендует жителям и гостям Сочи сохранять меры безопасности и временно ограничить отдых у воды. В случае ЧС можно набрать 112.

Напомним, на Кубани штормовое предупреждение действует до 3 октября включительно. 

Ранее Юга.ру писали, что 1 октября Туапсинский район настиг град. Жители поселка Гойтх делились кадрами непогоды в соцсетях.

МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения

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