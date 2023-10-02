Краснодарский край оказался на 71 месте в рейтинге по доступности ипотеки — РИА Новости

Краснодарский край занял 71 позицию в рейтинге среди регионов России по доступности ипотеки

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по доступности ипотеки. Эксперты выявили долю семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в августе 2023 года и сравнили с прошлогодними данными. Краснодарский край занял 71 место с показателем 17,9%. В этом году позволить себе ипотечное жилье могут на 4,1% больше семей региона.

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В тройку лидеров рейтинга вошли Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Купить двухкомнатную квартиру в кредит здесь могут около 60% семей. На последних строчках — Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями меньше 10%. Ростовская область (21,7%) заняла 65 место, Республика Адыгея (19,6%) — 68, Ставропольский край (17,4%) — 74, а Республика Крым (10,4%) — 79.

В рейтинг вошла доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотеке. Она оценивалась по величине зарплат в каждом регионе. Кредит рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%. Предполагалось, что 70% семейного бюджета после вычета прожиточного минимума идет на выплату ипотеки, а 30% — на другие расходы. Анализировали семьи, где хотя бы у одного человека есть работа, ее состав не учитывали.