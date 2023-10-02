Краснодарский край оказался на 71 месте в рейтинге по доступности ипотеки — РИА Новости

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Краснодарский край занял 71 позицию в рейтинге среди регионов России по доступности ипотеки

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по доступности ипотеки. Эксперты выявили долю семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в августе 2023 года и сравнили с прошлогодними данными. Краснодарский край занял 71 место с показателем 17,9%. В этом году позволить себе ипотечное жилье могут на 4,1% больше семей региона.

Читайте также:

В тройку лидеров рейтинга вошли Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Купить двухкомнатную квартиру в кредит здесь могут около 60% семей. На последних строчках — Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями меньше 10%.

Ростовская область (21,7%) заняла 65 место, Республика Адыгея (19,6%) — 68, Ставропольский край (17,4%) — 74, а Республика Крым (10,4%) — 79.

В рейтинг вошла доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотеке. Она оценивалась по величине зарплат в каждом регионе. Кредит рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%. Предполагалось, что 70% семейного бюджета после вычета прожиточного минимума идет на выплату ипотеки, а 30% — на другие расходы. Анализировали семьи, где хотя бы у одного человека есть работа, ее состав не учитывали.

Напомним, что, по данным аналитиков, жителям Краснодара необходимо восемь лет, чтобы накопить на первоначальный ипотечный взнос.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодар оказался на 40 месте в рейтинге РИА Новости по уровню зарплаты в 2023 году.

Деньги Ипотека общество Рейтинги Росстат

Новости

В Краснодарском крае продолжается курортный сезон. В начале октября на пляжах еще отдыхают люди
«Я им как кость в горле». В Краснодаре МЧС выселило женщину с сыном из единственного жилья
В Краснодарском крае ищут 15-летнюю девочку
В Краснодарском крае открыли движение по мосту через реку Фарс
Краснодарский край оказался на 71 месте в рейтинге по доступности ипотеки — РИА Новости
Двух сочинских судей лишили полномочий из-за двухсот спорных решений, касающихся земель

Лента новостей

Реклама на сайте