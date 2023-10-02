На дорогах Краснодара утром 2 октября образовались большие заторы

Утром 2 октября в Краснодаре пробки достигли шести баллов по шкале сервиса «Яндекс.Карты». Большие заторы образовались на въездах в город. На Восточном обходе затор растянулся на 4 км, на Тургеневском шоссе пробка перед мостом достигла 3 км, перед Яблоновским — 2 км. Также пробка длиной 2 км образовалась на улице Красных Партизан, на въезде в Краснодар через кольцо.