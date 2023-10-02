На дорогах Краснодара утром 2 октября образовались большие заторы

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На въездах в Краснодар утром скопились большие пробки

Утром 2 октября в Краснодаре пробки достигли шести баллов по шкале сервиса «Яндекс.Карты». Большие заторы образовались на въездах в город. На Восточном обходе затор растянулся на 4 км, на Тургеневском шоссе пробка перед мостом достигла 3 км, перед Яблоновским — 2 км. Также пробка длиной 2 км образовалась на улице Красных Партизан, на въезде в Краснодар через кольцо.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Пользователи сервиса также сообщили о трех ДТП в городе — две аварии на улице Российской и одно ДТП на Восточном обходе.

Напомним, вечером 2 октября Крымский мост перекроют из-за ремонта дороги. Также ранее Юга.ру писали, что 1 октября начался ремонт моста на участке автомагистрали М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

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