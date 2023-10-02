На Крымском мосту на ночь перекроют автомобильное движение

С вечера 2 октября из-за ремонта дорожного полотна на Крымском мосту временно ограничат движение

С 21:00 2 октября и до 6:00 3 октября для автомобилей полностью закроют мост. Также на это время ограничат движение на автоподходах. Это связано с ремонтом дороги.

Водителей просят быть внимательнее и следить за информацией в официальном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту и автоподходах.

Ранее Юга.ру писали, что 14 сентября для автомобилей открыли левую часть моста. Теперь ремонтируют второе пролетное строение. Работы планируют закончить 1 ноября.