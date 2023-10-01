На юге Краснодарского края ожидается ливень и град

Краснодарское краевое управление МЧС выпустило штормовое предупреждение, согласно которому:

«…до конца суток 01.10, а также в течение суток 02.10 и 03.10.2023 местами в южной половине края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с».

При резком усилении ветра гражданам рекомендуют держаться подальше от линий электропередач, прятаться в подземных переходах, дорожных кюветах и подъездах (но не у стен домов, поскольку сверху может упасть кусок кровли или оконное стекло).

При угрозе подтопления МЧС рекомендует:

· создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

· вынести из подвалов ценные вещи;

· закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях;

· продумать пути вывода животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

· заготовить мостки и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

· уложить в рюкзак документы, тёплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

Ранее на этой неделе крупные пожары произошли в Темрюкском районе, на Западном обходе Краснодара и в центре Ейска.