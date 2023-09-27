В Ейске пожар повредил объект культурного наследия

Ликвидировать пожар удалось только в 10:02, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. К тушению привлекли 41 спасателя и 15 единиц техники.

Около 5:50 в Ейске начался пожар в здании на пересечении улиц Свердлова и Ленина. В 5:58 пожарные прибыли на место и установили, что площадь пожара составляет 200 кв. метров.

Здание, в котором начался пожар, является объектом культурного наследия. Оно построено в 1848 году. Сейчас там располагается офис «Сбербанка» и магазины.

Изначально «Ейский гостиный двор» был главным пунктом внутренней торговли в городе. До конца 30-х годов прошлого века он сохранял единый стиль, а в послевоенный период его облик стал меняться. В 1990 году здание реконструировали — достроили башни над въездами во внутренний двор, переделали крышу и изменили цветовую гамму.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе рядом с аэропортом Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом.