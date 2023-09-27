В Краснодаре на улице Конгрессной тушат крупный пожар в поле
В Краснодаре сотрудники МЧС тушат крупный пожар в поле
В МЧС России по Краснодарскому краю днем 27 сентября сообщили о пожаре на улице Конгрессной. По данным спасателей, горит трава в поле на площади 1 тыс. кв. метров.
К ликвидации пожара привлекли 17 человек и четыре единицы техники.
О причинах пожара пока не сообщается. В соцсетях появились фото и видео с густым столбом дыма.
По данным регионального МЧС, пожароопасный сезон в Краснодарском крае обычно длится до ноября. Напомним, в Геленджике в сентябре 2023 года потушили самый крупный в городе лесной пожар за восемь лет.
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