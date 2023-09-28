На западе Краснодарского края горит гектар поля вблизи жилых домов

Спасатели тушат крупный пожар в Темрюкском районе Кубани. Огонь может перекинуться на дома

К тушению привлекли 111 человек и 27 единиц техники. В готовность привели вертолет МЧС России.

Ночью 28 сентября в МЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Южный склон в Темрюкском районе Краснодарского края. Огонь быстро распространился из-за жары и ветра. Площадь пожара составляет 1 га.

В МЧС Кубани рассказали, что всю ночь пожарные проводили окарауливание из-за угрозы жилым домам. По состоянию на утро 28 сентября сохраняется угроза распространения огня на населенный пункт.

Спасатели также сообщили, что жителей поселка увели на безопасное расстояние от места пожара. Об эвакуации населения не сообщается.