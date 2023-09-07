Эмир Кустурица посетит фестиваль в Усть-Лабинске

В рамках музыкальной программы выступят человек-оркестр Сергей Старостин и исполнительница современного фольклора Тина Кузнецова, Пётр Налич, Алёна Свиридова, битбоксер Богдан Дюрдь, группы «Отава Ё», «Партизан FM», «Пётр Валентинович» и hodíla ízba. Хедлайнером станет режиссёр и музыкант Эмир Кустурица. Он выйдет на сцену с Big Brass Band — коллективом сербского трубача Марко Марковича.

В театральную программу «Александровской крепости» войдут 22 спектакля, созданных специально для фестиваля. Зрителей ждут 13 иммерсивных постановок по кубанским быличкам от московского театра РАМТ с участием актёра Никиты Ефремова, восемь представлений по казачьим сказкам от московских режиссёров и краевых артистов, а также документальная работа о кубанском селе от краснодарского театра «Шардам».

В этом году у фестиваля впервые появится отдельное книжное направление, посвящённое фольклору. О нём с читателями поговорят писатели Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него», «Оккульттрегер»), Анна Матвеева («Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Спрятанные реки», «Катя едет в Сочи»), Маша Трауб («Дневник мамы первоклассника», «Домик на юге»), Саша Степанова («Пятая бездна», «Двоедушник») и другие популярные авторы.

В лекториях гостям расскажут об устройстве и жанрах народной сказки, фольклорном костюме как способе визуальной коммуникации и фольклорной песне как инструменте психотерапии. На мастер-классах научат распевать застольные песни на несколько голосов и плести венок из полевых цветов, вышивать рушник, готовить наливку, доить корову, стричь овцу и помогут освоить азы народной хореографии. На гастроярмарке посетителям предложат блюда кубанской кухни в классическом и современном исполнении.

Расписание фестиваля опубликуют на сайте ust-fest.ru 20 сентября. Вход на все мероприятия свободный. Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» проводится фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз 16 и 17 сентября состоится 12-й фестиваль адыгейского сыра. В программе ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.