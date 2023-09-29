В центре Краснодара отреставрировали здание-памятник «Магазин обувной Иллариона Котлярова»

В Краснодаре на улице Красной отреставрировали историческое здание, которому больше 100 лет

На углу улиц Красной и Горького в Краснодаре отреставрировали здание-памятник «Магазин обувной Иллариона Котлярова». Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Специализированная организация работала с марта. За это время отремонтировали фасады, сделали отделку кованых ограждений парапета, зонта крыльца и балкона. Также реставраторы восстановили утраченные элементы декора.

Вице-губернатор края Роман Лузинов отметил, что здание считается одним из красивейших памятников Краснодара.

Вот как здание выглядело в начале прошлого века: