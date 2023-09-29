В центре Краснодара отреставрировали здание-памятник «Магазин обувной Иллариона Котлярова»

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре на улице Красной отреставрировали историческое здание, которому больше 100 лет

На углу улиц Красной и Горького в Краснодаре отреставрировали здание-памятник «Магазин обувной Иллариона Котлярова». Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Специализированная организация работала с марта. За это время отремонтировали фасады, сделали отделку кованых ограждений парапета, зонта крыльца и балкона. Также реставраторы восстановили утраченные элементы декора.

Вице-губернатор края Роман Лузинов отметил, что здание считается одним из красивейших памятников Краснодара.

Вот как здание выглядело в начале прошлого века:

  • © Скриншот admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/d52/d52bb437b750ac3ee7fc56b2d01e6d7a.pdf
    © Скриншот admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/d52/d52bb437b750ac3ee7fc56b2d01e6d7a.pdf

Здание построил владелец Екатеринодарской обувной фабрики Илларион Котляров в 1901 году. В нем он торговал обувью своего производства, товарами из Санкт-Петербурга и Варшавы.

В середине 1930-х в здании сделали городскую аптеку, а позднее там открылся магазин одежды. С 2010 года там находятся банковские и офисные помещения.

Из-за углового расположения здание является формирующим элементом исторической части города. Также памятник считают примером торгового сооружения, выполненного в неоклассицизме с элементами модерна периода эклектики.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре отреставрировали историческое здание по улице Мира, 45. Там обновили покрытие стен и отреставрировали лепные декоративные элементы.

Краснодар Памятники архитектуры

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В центре Краснодара отреставрировали здание-памятник «Магазин обувной Иллариона Котлярова»
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