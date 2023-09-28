Газпромбанк купил торговые центры «Мега» в Адыгее и Ростове-на-Дону

Предыстория: В марте 2022 года в России закрылись магазины IKEA. Их должны были открыть спустя три месяца. Позже выяснилось, что компания решила полностью уйти из России. В феврале 2023 года стало известно, что ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» и магазин IKEA могут продать российскому собственнику.

Пресс-служба Газпромбанка 28 сентября сообщила о покупке сети ТЦ «Мега» в России площадью 2,3 млн квадратных метров у Ingka Centres.



В состав сделки вошли торговые центры в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

«Группа Газпромбанк участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей. Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов. Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров «Мега», — рассказал зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Ранее Юга.ру писали, что шведская компания Ingka Group, владеющая «Мегой» и IKEA, приостановила строительство парка с озером возле торгового центра в Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре открылся первый Rostic's. Под новый бренд перейдут не все точки KFC.