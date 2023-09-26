Краснодар занял 40 место в рейтинге по уровню зарплат — РИА Новости

Краснодар оказался на 40 позиции в рейтинге российских городов по уровню заработной платы в 2023 году

РИА Новости составили рейтинг городов РФ по уровню зарплат в 2023 году. Эксперты установили среднюю чистую сумму заработка за первые полгода, оценил изменения оклада по сравнению с 2022 годом, его соотношение и стоимость фиксированного потребительского набора. Краснодар занял 40 строчку со среднемесячной зарплатой 63,2 тыс. рублей.

На первом месте в рейтинге Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2023 года составляла здесь более 140 тыс. рублей. На последних строчках находятся Элиста и Нальчик — там в среднем заработали около 38 тыс. рублей за месяц.



Ростов-на-Дону занял 49 позицию со среднемесячной зарплатой 58,5 тыс. рублей в месяц. Ставрополь оказалась на 84 месте (48,4 тыс.), Севастополь — на 90 (47,3), а Майкоп — на 94 (39,6).

Напомним, что Краснодарский край, по данным РИА Новости, занял 15 место в рейтинге рынка труда.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей.