В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за строительства ливневки

Рядом со стадионом «Кубань» в Краснодаре временно ограничат движение автомобилей по трем полосам

В Краснодаре построят новую ливневую канализацию между улицей Вишняковой и Дмитриевской Дамбой рядом с Центром олимпийской подготовки по плаванию. Поэтому с 29 сентября после 19 часов по 1 октября на участке ограничат движение транспорта по трем полосам. Об этом сообщает мэрия города.

В дептрансе Краснодара рассказали, что будет со светофором на улице Лаперуза:

По данным администрации города, на улице Дмитриевская Дамба от Суворова до Горького работы по строительству ливневки выполнены на 99%. По плану, возведение новых сетей должно решить проблему с подтоплениями в этом районе.

Напомним, что в Краснодаре начали строить ливневую канализацию на улице Братьев Дроздовых до Вишняковой. Об этом мэрия Краснодара говорила еще в мае.



В городе также проектируют ливневки:

по улице Беговой от Бульвара Строителей до Заречной;

по улицам Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве;

в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской;

в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном;

в районе стадиона «Кубань».

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров.