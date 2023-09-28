В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за строительства ливневки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рядом со стадионом «Кубань» в Краснодаре временно ограничат движение автомобилей по трем полосам

В Краснодаре построят новую ливневую канализацию между улицей Вишняковой и Дмитриевской Дамбой рядом с Центром олимпийской подготовки по плаванию. Поэтому с 29 сентября после 19 часов по 1 октября на участке ограничат движение транспорта по трем полосам. Об этом сообщает мэрия города.

В дептрансе Краснодара рассказали, что будет со светофором на улице Лаперуза:

По данным администрации города, на улице Дмитриевская Дамба от Суворова до Горького работы по строительству ливневки выполнены на 99%. По плану, возведение новых сетей должно решить проблему с подтоплениями в этом районе.

Напомним, что в Краснодаре начали строить ливневую канализацию на улице Братьев Дроздовых до Вишняковой. Об этом мэрия Краснодара говорила еще в мае.

В городе также проектируют ливневки:

  • по улице Беговой от Бульвара Строителей до Заречной;
  • по улицам Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве;
  • в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской;
  • в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном;
  • в районе стадиона «Кубань».

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров.

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