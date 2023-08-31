В Краснодаре на улице Братьев Дроздовых начали строить ливневку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Станислава Телеховца с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/na-ul-im-bratev-drozdovykh-nachali-stroit-livnevuyu-kanalizatsiyu/
    © Фото Станислава Телеховца с сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/na-ul-im-bratev-drozdovykh-nachali-stroit-livnevuyu-kanalizatsiyu/

На улице Братьев Дроздовых в Краснодаре в 2023 планируют завершить строительство ливневой канализации

По улице Братьев Дроздовых от дома № 29 до улицы Вишняковой начали строить ливневую канализацию. По плану, 360 метров новых сетей проложат до конца года, сообщает мэрия Краснодара.

Читайте также:

«При сильных ливнях именно в этом районе регулярно образовываются подтопления. Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года», — отметил глава города Евгений Наумов.

По данным администрации, до середины октября завершат переустройство инженерных сетей и построят систему ливневой канализации. На улице также отремонтируют тротуары, заменят асфальт, установят шесть светофоров и оборудуют три пешеходных перехода.

Напомним, что о планах строительства ливневки по улице Братьев Дроздовых до улицы Вишняковой мэрия Краснодара говорила еще в мае.

В городе также проектируют ливневые канализации:

  • по улице Беговой от Бульвара Строителей до Заречной;
  • по улицам Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве;
  • в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской;
  • в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном;
  • в районе стадиона «Кубань».

Приступить к строительству хотят в 2024 году.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров.

Благоустройство Дороги ЖКХ Краснодар Строительство

Новости

В Краснодаре ночью насмерть сбили девушку
Майкопские студенты разработали проект туристической тропы с элементами адыгской мифологии для курорта Лагонаки
Здание вокзала Туапсе перейдет в собственность властей для реконструкции
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса. Рассказываем, что посмотреть в кино с 31 августа
В Геленджике потушили самый крупный лесной пожар за восемь лет
В Краснодаре на улице Братьев Дроздовых начали строить ливневку

Лента новостей

В Краснодаре открылся первый Rostic's
Вчера, 13:11
В Краснодаре открылся первый Rostic's
Под новый бренд перейдут не все точки KFC
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса
Сегодня, 13:18
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса
Рассказываем, что посмотреть в кино с 31 августа
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Вчера, 11:27
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Рассказываем, как помочь

Реклама на сайте