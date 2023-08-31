В Краснодаре на улице Братьев Дроздовых начали строить ливневку
На улице Братьев Дроздовых в Краснодаре в 2023 планируют завершить строительство ливневой канализации
По улице Братьев Дроздовых от дома № 29 до улицы Вишняковой начали строить ливневую канализацию. По плану, 360 метров новых сетей проложат до конца года, сообщает мэрия Краснодара.
Читайте также:
«При сильных ливнях именно в этом районе регулярно образовываются подтопления. Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года», — отметил глава города Евгений Наумов.
По данным администрации, до середины октября завершат переустройство инженерных сетей и построят систему ливневой канализации. На улице также отремонтируют тротуары, заменят асфальт, установят шесть светофоров и оборудуют три пешеходных перехода.
Напомним, что о планах строительства ливневки по улице Братьев Дроздовых до улицы Вишняковой мэрия Краснодара говорила еще в мае.
В городе также проектируют ливневые канализации:
- по улице Беговой от Бульвара Строителей до Заречной;
- по улицам Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве;
- в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской;
- в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном;
- в районе стадиона «Кубань».
Приступить к строительству хотят в 2024 году.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров.