В Краснодаре на улице Братьев Дроздовых начали строить ливневку

По улице Братьев Дроздовых от дома № 29 до улицы Вишняковой начали строить ливневую канализацию. По плану, 360 метров новых сетей проложат до конца года, сообщает мэрия Краснодара.

«При сильных ливнях именно в этом районе регулярно образовываются подтопления. Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года», — отметил глава города Евгений Наумов.

По данным администрации, до середины октября завершат переустройство инженерных сетей и построят систему ливневой канализации. На улице также отремонтируют тротуары, заменят асфальт, установят шесть светофоров и оборудуют три пешеходных перехода.



Напомним, что о планах строительства ливневки по улице Братьев Дроздовых до улицы Вишняковой мэрия Краснодара говорила еще в мае.



В городе также проектируют ливневые канализации:

по улице Беговой от Бульвара Строителей до Заречной;

по улицам Садовой и Шевченко в Пашковском жилом массиве;

в районе пересечения улиц 2-й Пятилетки и Ставропольской;

в районе Раздельного и Пригородного проездов в поселке Северном;

в районе стадиона «Кубань».

Приступить к строительству хотят в 2024 году.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров.