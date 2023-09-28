На Крымском мосту на ночь перекроют автомобильное движение

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 28 сентября на Крымском мосту перекроют дорогу

В Министерстве транспорта России сообщили, что 28 сентября в 21:00 Крымский мост перекроют для автомобилей. Дорога будет закрыта до утра 29 сентября. Движение обещают восстановить к 6:00.

В министерстве пояснили, что автодорожную часть мост перекроют для проведения восстановительных работ.

Напомним, 14 сентября для автомобильного движения полностью открыли левую часть Крымского моста. Восстановительные работы завершили на день раньше, чем планировали.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые ехали на отдых. Их 14-летнюю дочь госпитализировали, она выжила.

Как писали Юга.ру, 16 сентября по автомобильной части Крымского моста запустили движение рейсовых автобусов.

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