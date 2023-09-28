На Крымском мосту на ночь перекроют автомобильное движение

В Министерстве транспорта России сообщили, что 28 сентября в 21:00 Крымский мост перекроют для автомобилей. Дорога будет закрыта до утра 29 сентября. Движение обещают восстановить к 6:00.

В министерстве пояснили, что автодорожную часть мост перекроют для проведения восстановительных работ.