В Новороссийске собирают деньги для одиноких пенсионеров, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека

Благотворительная организация «Прекрасное далеко» в Новороссийске собирает деньги на подарки одиноким старикам, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека

Праздник отмечают 1 октября. На продуктовые наборы для тех, кто уже не в состоянии выйти из дома, не хватает около 20 тыс. рублей. Поддержать проект можно по ссылке .

Фонд «Прекрасное далеко» на протяжении нескольких лет доставляет горячие обеды одиноким пожилым людям, нуждающимся в уходе, лишенным поддержки семьи или не имеющим родственников, а также находящимся за чертой бедности и в других затруднительных жизненных обстоятельствах. Также организация осуществляет медицинский патронаж, следя за слабым здоровьем своих подопечных.

Напомним, с 2011 года в Краснодарском крае официально есть приемные семьи для пожилых людей. Эту инициативу разработали, чтобы повысить качество жизни стариков и инвалидов и помочь им избежать одиночества. Ранее Юга.ру рассказывали истории создания двух таких приемных семей.