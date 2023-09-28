В Новороссийске собирают деньги для одиноких пенсионеров, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека

Краснодарский край

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  • © Фото Matthias Zomer, pexels.com
    © Фото Matthias Zomer, pexels.com

Благотворительная организация «Прекрасное далеко» в Новороссийске собирает деньги на подарки одиноким старикам, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека

Праздник отмечают 1 октября. На продуктовые наборы для тех, кто уже не в состоянии выйти из дома, не хватает около 20 тыс. рублей. Поддержать проект можно по ссылке.

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Фонд «Прекрасное далеко» на протяжении нескольких лет доставляет горячие обеды одиноким пожилым людям, нуждающимся в уходе, лишенным поддержки семьи или не имеющим родственников, а также находящимся за чертой бедности и в других затруднительных жизненных обстоятельствах. Также организация осуществляет медицинский патронаж, следя за слабым здоровьем своих подопечных.

Напомним, с 2011 года в Краснодарском крае официально есть приемные семьи для пожилых людей. Эту инициативу разработали, чтобы повысить качество жизни стариков и инвалидов и помочь им избежать одиночества. Ранее Юга.ру рассказывали истории создания двух таких приемных семей.

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