В Краснодаре состоится премьера спектакля по роману Агаты Кристи

Действие происходит пасмурной ночью. Водитель угодил в кювет на дороге и решил пройтись до ближайшего дома, попросить помощи. На стук в дверь ему никто не ответил, тогда он толкнул её — не заперта. Включив свет, герой видит мужчину с пулевым отверстием в виске и молодую женщину с пистолетом в руке. По каким-то причинам он решает отвести от нее подозрения.

Постановку осуществила режиссерка Екатерина Симонова. Сама же Агата Кристи написала произведение по мотивам своей же пьесы.

«Когда начала читать «Нежданный гость», я увидела сценографию и несколько сцен у себя в голове. Загорелась, и мы поставила первый акт буквально за четыре-пять репетиций. Пошли большими шагами, потому что такой жанр новый не только для меня но и для нашего театра», — рассказала Юга.ру Симонова.

Роли исполнили Александра Жданова, Филипп Душин, Евгений Пупышев, Мария Барабаш, Антонина Гришко, Кирилл Зеленский, Никита Клименко, Дмитрий Волох.

Премьерные показы пройдут 14 и 22 октября в 19:00. Стоимость билетов 900-1000 рублей, купить можно по ссылке. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.

Как писали Юга.ру, в краснодарском доме творчества «Пространство и время» 8 октября состоится премьера музыкального спектакля «Поэзия». Прозвучат стихотворения Бродского, Поляковой, Одена и Шекспира в исполнении актрисы Марии Ступченко.