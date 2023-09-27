В Краснодаре состоится премьера спектакля по роману Агаты Кристи

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском театре Veritas в октябре состоятся премьерные показы спектакля «Нежданный гость» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи

Постановку осуществила режиссерка Екатерина Симонова. Сама же Агата Кристи написала произведение по мотивам своей же пьесы.

Действие происходит пасмурной ночью. Водитель угодил в кювет на дороге и решил пройтись до ближайшего дома, попросить помощи. На стук в дверь ему никто не ответил, тогда он толкнул её — не заперта. Включив свет, герой видит мужчину с пулевым отверстием в виске и молодую женщину с пистолетом в руке. По каким-то причинам он решает отвести от нее подозрения.

По словам Екатерины Симоновой, театры редко ставят детективы.

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«Когда начала читать «Нежданный гость», я увидела сценографию и несколько сцен у себя в голове. Загорелась, и мы поставила первый акт буквально за четыре-пять репетиций. Пошли большими шагами, потому что такой жанр новый не только для меня но и для нашего театра», — рассказала Юга.ру Симонова.

Роли исполнили Александра Жданова, Филипп Душин, Евгений Пупышев, Мария Барабаш, Антонина Гришко, Кирилл Зеленский, Никита Клименко, Дмитрий Волох.

Премьерные показы пройдут 14 и 22 октября в 19:00. Стоимость билетов 900-1000 рублей, купить можно по ссылке. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.

Как писали Юга.ру, в краснодарском доме творчества «Пространство и время» 8 октября состоится премьера музыкального спектакля «Поэзия». Прозвучат стихотворения Бродского, Поляковой, Одена и Шекспира в исполнении актрисы Марии Ступченко.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

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