В репертуар Музыкального театра Краснодара спустя 10 лет возвращается обновленная «Веселая вдова»

Новая режиссура, костюмы и сценография придадут традиционной постановке, которую убрали из репертуара 10 лет назад, современный стиль, яркость и роскошь, сообщают в пресс-службе театра. Над опереттой работала Сусанна Цирюк из Санкт-Петербурга.

«Веселую вдову» австро-венгерского композитора Франца Легара называют королевой оперетт. В основе сюжета лежит история про молодую женщину из небольшого бедного княжества, которая стала единственной наследницей огромного состояния. Посол этого княжества в Париже ни в коем случае не хочет допустить, чтобы вдова вышла замуж за иностранца, иначе её миллионы навсегда уплывут за границу.

Премьерные показы пройдут 15 октября в 17:00 и 16 октября в 18:30. Стоимость билетов 600-2000 рублей. Купить можно по ссылке. Музыкальный театр находится по адресу улица Красная, 44.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Доме творчества Владимира Высоцкого 30 сентября состоится музыкально-поэтический вечер. Прозвучат стихи и романсы на строки Андрея Белого, Александра Блока, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой.