В Краснодаре состоится премьера музыкального спектакля «Поэзия»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском доме творчества «Пространство и время» 8 октября состоится премьера музыкального спектакля «Поэзия»

Прозвучат стихотворения Бродского, Поляковой, Одена и Шекспира в исполнении актрисы Марии Ступченко. Музыкальное сопровождение — произведения Шопена, Баха, Бетховена и Шуберта от Тери Арутюновой (пианино) и Екатерины Астаховой (виолончель).

«Если хочется посетить действо, напоминающее музыкальный салон, чтобы аристократично и красиво — добро пожаловать. Здесь соединятся современная поэзия и классика», — приглашают организаторы.

Начало в 20:00, заказ билетов по ссылке. Дом творчества «Пространство и время» находится по адресу улица Седина, 54.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 12 ноября состоится гастрольный танцевальный спектакль в стиле frame up «Портрет Дориана Грея». В основе лежит одноименный роман Оскара Уайльда.

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