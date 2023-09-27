Первые безвизовые туристы из Ирана завершили тур по Северному Кавказу

Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой Кавказ.РФ
    © Фото предоставлено пресс-службой Кавказ.РФ

В России впервые приняли туристов из Ирана по безвизовому режиму. Они путешествовали по Северному Кавказу по обмену

Предыстория: Директор департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что 1 августа у России с Ираном был запущен безвизовый туристический обмен. По его словам, первая группа иранцев должна была прибыть на территорию Северного Кавказа 20 сентября.

Читайте также:

Губернатор Ставропольского края 21 сентября рассказал в своем телеграм-канале о прибытии первой группы безвизовых туристов из Ирана. Пресс-служба аэропорта Минеральных Вод сообщила, что гостей —  представителей 10 иранских туроператоров встретили в народных костюмах и накрыли стол с самоваром и караваем.

По данным пресс-службы Кавказ.РФ, первый безвизовый тур по Северному Кавказу группа завершила 27 сентября. Он был организован по поручению вице-премьера Александра Новака.

За шесть дней иранские туроператоры познакомились с достопримечательностями, инфраструктурой и уровнем сервиса. Также они встретились с туроператорами региона и обсудили перспективы взаимодействия и возможный отдых на Северном Кавказе для жителей Ирана.

В Кабардино-Балкарии гости съездили на экскурсию в Приэльбрусье, посетили курорт «Эльбрус» и поднялись по канатной дороге на высоту более трех тысяч метров.

В Чеченской Республике они осмотрели Ушкалойские сторожевые башни, Нихалоевские водопады, средневековый замок Пхакоч, курорт «Ведучи» и мечеть «Сердце Чечни».

В Дагестане иранские туроператоры прошлись по историко-архитектурному комплексу «Цитадель «Нарын-кала» и кварталам Дербента.

Как писали ранее Юга.ру, в Пятигорске состоится туристический форум «Больше, чем путешествие».

Курорты и туризм Международные отношения отдых путешествия

Новости

Родители краснодарских школьников попросили юристов помочь вернуть школьные автобусы
Мэр Краснодара считает, что в городе живут 1,6 млн человек
СМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В Краснодаре на улице Конгрессной тушат крупный пожар в поле
Первые безвизовые туристы из Ирана завершили тур по Северному Кавказу
В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах

Лента новостей

В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
25 сентября, 14:50
В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
В начале октября Адыгея отметит День республики
Вчера, 18:38
В начале октября Адыгея отметит День республики
Праздник будет длиться четыре дня, главные мероприятия пройдут в Майкопе
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Вчера, 14:11
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Маленькой краснодарке нужна ваша помощь

Реклама на сайте