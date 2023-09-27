Первые безвизовые туристы из Ирана завершили тур по Северному Кавказу

В России впервые приняли туристов из Ирана по безвизовому режиму. Они путешествовали по Северному Кавказу по обмену

Предыстория: Директор департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил , что 1 августа у России с Ираном был запущен безвизовый туристический обмен. По его словам, первая группа иранцев должна была прибыть на территорию Северного Кавказа 20 сентября.

Губернатор Ставропольского края 21 сентября рассказал в своем телеграм-канале о прибытии первой группы безвизовых туристов из Ирана. Пресс-служба аэропорта Минеральных Вод сообщила, что гостей — представителей 10 иранских туроператоров встретили в народных костюмах и накрыли стол с самоваром и караваем.



По данным пресс-службы Кавказ.РФ, первый безвизовый тур по Северному Кавказу группа завершила 27 сентября. Он был организован по поручению вице-премьера Александра Новака.



За шесть дней иранские туроператоры познакомились с достопримечательностями, инфраструктурой и уровнем сервиса. Также они встретились с туроператорами региона и обсудили перспективы взаимодействия и возможный отдых на Северном Кавказе для жителей Ирана.

В Кабардино-Балкарии гости съездили на экскурсию в Приэльбрусье, посетили курорт «Эльбрус» и поднялись по канатной дороге на высоту более трех тысяч метров.



В Чеченской Республике они осмотрели Ушкалойские сторожевые башни, Нихалоевские водопады, средневековый замок Пхакоч, курорт «Ведучи» и мечеть «Сердце Чечни».

В Дагестане иранские туроператоры прошлись по историко-архитектурному комплексу «Цитадель «Нарын-кала» и кварталам Дербента.



Как писали ранее Юга.ру, в Пятигорске состоится туристический форум «Больше, чем путешествие».