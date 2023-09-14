Первую группу туристов из Ирана в тестовом безвизовом режиме привезут на Северный Кавказ

«Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует «Кавказ.РФ». Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана», — рассказал он.



На вопрос о том, когда российские безвизовые группы поедут в Иран, чиновник ответил — «надеемся, в этих же датах — до конца сентября».



Ранее Юга.ру писали, что команда студентов создала сервис для путешествий по Северному Кавказу.