Первую группу туристов из Ирана в тестовом безвизовом режиме привезут на Северный Кавказ
Директор департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев рассказал об иранцах, которые приедут на Северный Кавказ без виз по туристическому обмену
Никита Кондратьев в интервью «РИА Новости» сообщил, что 1 августа у России с Ираном был запущен безвизовый туристический обмен. По его словам, первая группа иранцев должна прибыть на территорию Северного Кавказа 20 сентября.
«Первая группа поедет 20 сентября из Ирана. Она приедет на территорию Северо-Кавказского федерального округа. Это будет бизнес-миссия, которую организует «Кавказ.РФ». Он вывозит представителей туриндустрии на территорию СКФО, и мы решили объединить усилия и тем самым еще и протестировать механизм с первой группой из Ирана», — рассказал он.
На вопрос о том, когда российские безвизовые группы поедут в Иран, чиновник ответил — «надеемся, в этих же датах — до конца сентября».
Ранее Юга.ру писали, что команда студентов создала сервис для путешествий по Северному Кавказу.