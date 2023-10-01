Краснодарцы могут пройти отбор на всероссийский конкурс уличной культуры и спорта среди детей и молодежи

5 октября стартует регистрация на всероссийскую конкурс-премию уличной культуры и спорта среди детей и молодежи «Кардо»

Участвовать могут ребята в возрасте от 7 до 16 лет, которые занимаются ВМХ, хип-хопом, воркаутом, брейкингом, паркуром, скутом, скейтбордингом, трикингом. По словам гендиректора премии Валентина Работенко, отдельный конкурс нужен для того, чтобы подростки могли состязаться со своими сверстниками.

Пока точно не известно, в каком городе пройдет детское «Кардо». Информация должна появиться в ближайшее время.

Заявку нужно подать до 31 октября на сайте kardoaward.com. Финал конкурса запланирован на декабрь. Победители получат ценные призы.

Конкурс «Кардо» представляет собой комплекс мероприятий: соревнования, мастер-классы и показательные выступления от спортивных экспертов в различных видах спорта. Также программа наполнена разноплановыми активностями, чтобы каждый посетитель мог почувствовать себя частью уличной культуры.

Как писали Юга.ру, Краснодар занял четвертое место в России по количеству заявок на командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по искусственному интеллекту.