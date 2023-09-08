Краснодар вошёл в топ-10 городов по числу заявок на детский конкурс по искусственному интеллекту

Краснодар занял четвертое место в России по количеству заявок на командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) от Сбера и Альянса в сфере ИИ

Конкурс помогает детям и подросткам со всего мира начать использовать технологии ИИ для решения бизнес-задач.

В AI Challenge участвуют ученики любых классов и выпускники школ до 18 лет из 35 стран мира — Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. Российские города лидируют по количеству заявок на конкурс. Краснодар занял среди них четвёртое место.

Кейсы для конкурса предоставили компании Альянса в сфере искусственного интеллекта — он объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития ИИ в России.

В командном этапе участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса:

Все этапы AI Challenge проходят на All Cups — технологической платформе VK для онлайн-соревнований и IT-чемпионатов.

Самая популярная у участников конкурса задача — по направлению «Медицина». Её авторы — эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Заболевания сердечно-сосудистой системы — одна из основных причин смертности в России и мире, а их ранняя диагностика может повысить общий уровень долголетия. Участникам предлагают построить ML-модель для диагностики сердечных патологий по ЭКГ-сигналам.

Участники до 18 лет вне зависимости от местонахождения могут зарегистрироваться до 27 сентября 2023 года включительно и поучаствовать в конкурсе.