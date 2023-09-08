Краснодар вошёл в топ-10 городов по числу заявок на детский конкурс по искусственному интеллекту
Краснодар занял четвертое место в России по количеству заявок на командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) от Сбера и Альянса в сфере ИИ
Конкурс помогает детям и подросткам со всего мира начать использовать технологии ИИ для решения бизнес-задач.
В AI Challenge участвуют ученики любых классов и выпускники школ до 18 лет из 35 стран мира — Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. Российские города лидируют по количеству заявок на конкурс. Краснодар занял среди них четвёртое место.
Кейсы для конкурса предоставили компании Альянса в сфере искусственного интеллекта — он объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития ИИ в России.
В командном этапе участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса:
- медицине от Лаборатории искусственного интеллекта Сбера;
- креативных индустриях от Sber AI;
- эффективном производстве от Северстали;
- анализе изображения и видео от VK;
- сельском хозяйстве от Уралхима.
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Все этапы AI Challenge проходят на All Cups — технологической платформе VK для онлайн-соревнований и IT-чемпионатов.
Самая популярная у участников конкурса задача — по направлению «Медицина». Её авторы — эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Заболевания сердечно-сосудистой системы — одна из основных причин смертности в России и мире, а их ранняя диагностика может повысить общий уровень долголетия. Участникам предлагают построить ML-модель для диагностики сердечных патологий по ЭКГ-сигналам.
Участники до 18 лет вне зависимости от местонахождения могут зарегистрироваться до 27 сентября 2023 года включительно и поучаствовать в конкурсе.
Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка
Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
«Искусственный интеллект сегодня — одно из передовых направлений в области информационных технологий. Сбер, как один из лидеров цифровой отрасли, активно поддерживает развитие ИИ, совместно с партнёрами организовывает конкурсы, акселераторы и обучает молодёжь технологическому предпринимательству. Краснодар — однин из лидеров по числу участников конкурса AI Challenge. Благодаря подобным проектам сфера IT становится всё популярнее, делая Краснодар одним из ведущих регионов IT-отрасли страны», — отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
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