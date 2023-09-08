Краснодар вошёл в топ-10 городов по числу заявок на детский конкурс по искусственному интеллекту

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Краснодар занял четвертое место в России по количеству заявок на командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) от Сбера и Альянса в сфере ИИ

Конкурс помогает детям и подросткам со всего мира начать использовать технологии ИИ для решения бизнес-задач. 

В AI Challenge участвуют ученики любых классов и выпускники школ до 18 лет из 35 стран мира — Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. Российские города лидируют по количеству заявок на конкурс. Краснодар занял среди них четвёртое место.

Кейсы для конкурса предоставили компании Альянса в сфере искусственного интеллекта — он объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития ИИ в России.

В командном этапе участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса:

  • медицине от Лаборатории искусственного интеллекта Сбера;
  • креативных индустриях от Sber AI;
  • эффективном производстве от Северстали;
  • анализе изображения и видео от VK;
  • сельском хозяйстве от Уралхима.

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Все этапы AI Challenge проходят на All Cups — технологической платформе VK для онлайн-соревнований и IT-чемпионатов.

Самая популярная у участников конкурса задача — по направлению «Медицина». Её авторы — эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Заболевания сердечно-сосудистой системы — одна из основных причин смертности в России и мире, а их ранняя диагностика может повысить общий уровень долголетия. Участникам предлагают построить ML-модель для диагностики сердечных патологий по ЭКГ-сигналам.

Участники до 18 лет вне зависимости от местонахождения могут зарегистрироваться до 27 сентября 2023 года включительно и поучаствовать в конкурсе.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка

Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

«Искусственный интеллект сегодня — одно из передовых направлений в области информационных технологий. Сбер, как один из лидеров цифровой отрасли, активно поддерживает развитие ИИ, совместно с партнёрами организовывает конкурсы, акселераторы и обучает молодёжь технологическому предпринимательству. Краснодар — однин из лидеров по числу участников конкурса AI Challenge. Благодаря подобным проектам сфера IT становится всё популярнее, делая Краснодар одним из ведущих регионов IT-отрасли страны», — отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как писали Юга.ру, Сбербанк провел бизнес-форум в Сочи, обсудив экоотели и глэмпинги.

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