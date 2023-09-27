В Краснодаре открылась выставка «Свидетели эпохи»

Это масштабный художественный проект, который объединяет авторов, способных создавать эпические или философские произведения, в которых запечатлена история всей страны на протяжении столетия. Представлено 40 живописных и графических работ мастеров Кубани и Адыгеи 20-21 веков — исторические и жанровые композиции, портреты и пейзажи.

Посетители увидят южные ландшафты (степи, горы и море), пейзажи средней полосы России, дальнего Севера и Сибири, городские и сельские виды.