В Краснодаре открылась выставка «Свидетели эпохи»
В краснодарской галерее «Сантал» 27 сентября открылась экспозиция «Свидетели эпохи»
Это масштабный художественный проект, который объединяет авторов, способных создавать эпические или философские произведения, в которых запечатлена история всей страны на протяжении столетия. Представлено 40 живописных и графических работ мастеров Кубани и Адыгеи 20-21 веков — исторические и жанровые композиции, портреты и пейзажи.
Посетители увидят южные ландшафты (степи, горы и море), пейзажи средней полосы России, дальнего Севера и Сибири, городские и сельские виды.
«В картинах мастеров Кубани и Адыгеи мы видим жизнь людей нескольких поколений: их героические свершения в труде и во время Великой Отечественной войны, будни и праздники, их счастье и горе», — объяснили в пресс-службе галереи «Сантал».
Выставка будет работать до 23 декабря по адресу улица Коммунаров, 58.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут мультимедийный выставочный проект «Фрида Кало», где можно познакомиться с творчеством мексиканской художницы.