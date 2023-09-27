В Краснодаре открылась выставка «Свидетели эпохи»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма галереи «Сантал»
    © Скриншот фото из письма галереи «Сантал»

В краснодарской галерее «Сантал» 27 сентября открылась экспозиция «Свидетели эпохи»

Это масштабный художественный проект, который объединяет авторов, способных создавать эпические или философские произведения, в которых запечатлена история всей страны на протяжении столетия. Представлено 40 живописных и графических работ мастеров Кубани и Адыгеи 20-21 веков — исторические и жанровые композиции, портреты и пейзажи.

Посетители увидят южные ландшафты (степи, горы и море), пейзажи средней полосы России, дальнего Севера и Сибири, городские и сельские виды.

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«В картинах мастеров Кубани и Адыгеи мы видим жизнь людей нескольких поколений: их героические свершения в труде и во время Великой Отечественной войны, будни и праздники, их счастье и горе», — объяснили в пресс-службе галереи «Сантал».

Выставка будет работать до 23 декабря по адресу улица Коммунаров, 58.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут мультимедийный выставочный проект «Фрида Кало», где можно познакомиться с творчеством мексиканской художницы.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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