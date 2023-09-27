В Краснодаре пройдет выставка работ архитекторов края и Адыгеи

В Краснодарском краевом выставочном зале с 3 октября будут показывать работы архитекторов края и Адыгеи

Представлено более 120 произведений, выполненных в различных видах изобразительного искусства, таких как графика, живопись, скульптура и другие.

«Работы известных архитекторов демонстрируют высокий уровень профессионализма ее участников, многосторонность их талантов. Раскрепощенное мироощущение архитекторов, творящих не по заказу, а по велению души и сердца, наглядно свидетельствует о безграничном творческом потенциале авторов и их художественных предпочтениях», — считают в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 8 октября по адресу улица Рашпилевская, 32.

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