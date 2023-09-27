В краснодарском выставочном зале пройдет мультимедийная выставка «Фрида Кало»
В Краснодаре покажут мультимедийный выставочный проект «Фрида Кало», где можно познакомиться с творчеством мексиканской художницы
В Краснодаре с 30 сентября на выставке посетители смогут узнать биографию Фриды Кало и понять, что повлияло на ее становление как художницы. Произведения анимированы с помощью современных технологий. Атмосферу мексиканской культуры поможет передать музыкальное сопровождение.
Фрида Кало — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. В ее работах заметно влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Творчество Фриды насыщено символами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи — в ранних работах отчётливо проявилась увлеченность, например, Боттичелли.
Специалисты полагают, что 1940-е — эпоха расцвета художницы, время её самых интересных и зрелых работ.
Выставка продлится до 26 ноября по адресу: ул. Рашпилевская, 32. Стоимость билетов — от 300 до 400 рублей.
Напомним, что до 1 октября в краснодарской «Галерее Ларина» будет работать выставка «Витрина».
Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском музее имени Коваленко 21 сентября открылась выставка «Божий дар».