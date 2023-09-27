В краснодарском выставочном зале пройдет мультимедийная выставка «Фрида Кало»

В Краснодаре покажут мультимедийный выставочный проект «Фрида Кало», где можно познакомиться с творчеством мексиканской художницы

В Краснодаре с 30 сентября на выставке посетители смогут узнать биографию Фриды Кало и понять, что повлияло на ее становление как художницы. Произведения анимированы с помощью современных технологий. Атмосферу мексиканской культуры поможет передать музыкальное сопровождение.

Фрида Кало — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. В ее работах заметно влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Творчество Фриды насыщено символами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи — в ранних работах отчётливо проявилась увлеченность, например, Боттичелли.



Специалисты полагают, что 1940-е — эпоха расцвета художницы, время её самых интересных и зрелых работ.