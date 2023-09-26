В аэропорту Сочи прокомментировали ситуацию с задержкой рейса в Москву. Самолет вылетел

Самолет из Сочи в Москву вылетел с четырехчасовой задержкой

Аэропорт Сочи прокомментировал ситуацию с задержкой рейса в Москву. Как редакция Юга.ру узнала в пресс-службе, самолет вылетел в 16:50. Напомним, рейс N4-6512 авиакомпании Nordwind должен был отправиться из Сочи в 12:25. Пассажиры жаловались на длительную задержку и духоту на борту, где ожидали вылета после посадки. Подробнее мы писали здесь.

Вот, что рассказали в аэропорту Сочи:

«Рейс N4-6512 авиакомпании Nordwind был задержан по технической причине.

Борт авиакомпании прибыл в Сочи с часовым опозданием. После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки, а также предоставил по запросу авиакомпании климатическую установку.

Самолет был готов к вылету. Однако, в связи со сложившейся ситуацией, несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета.Пассажиры были высажены в терминал аэропорта, багаж выгружен. С ними работают представители службы перевозок».