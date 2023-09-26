Пассажиры рейса из Сочи в Москву жалуются на задержку и длительное ожидание в салоне самолета
Рейс Сочи — Москва задержали в аэропорту. Пассажиры ожидают вылета в самолете
В телеграм-канале «Осторожно, новости» 26 сентября сообщили о жалобах пассажиров рейса Сочи — Москва, которые ждут вылета в салоне самолета.
Диспетчер авиакомпании в разговоре с редактором Юга.ру сообщил, что причиной задержки вылета стала «производственная необходимость», в чем именно заключается необходимость, специалист не пояснил.
Также в справочной рассказали, что вылет назначен на 14:40 по московскому времени. При этом на онлайн-табло сочинского аэропорта указано, что самолет все еще не вылетел и отправится в 15:20.
Обновлено в 15:49. Позже в телеграм-канале появилось видео, на котором мужской голос объясняет пассажирам, что произошло. Автор видео утверждает, что говорит пилот, командир судна. Также для желающих покинуть борт открыли двери.
Как недавно писали Юга.ру, самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области.