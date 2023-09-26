Пассажиры рейса из Сочи в Москву жалуются на задержку и длительное ожидание в салоне самолета

В телеграм-канале «Осторожно, новости» 26 сентября сообщили о жалобах пассажиров рейса Сочи — Москва, которые ждут вылета в салоне самолета.

Диспетчер авиакомпании в разговоре с редактором Юга.ру сообщил, что причиной задержки вылета стала «производственная необходимость», в чем именно заключается необходимость, специалист не пояснил.

Также в справочной рассказали, что вылет назначен на 14:40 по московскому времени. При этом на онлайн-табло сочинского аэропорта указано, что самолет все еще не вылетел и отправится в 15:20.