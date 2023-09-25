В Пятигорске состоится туристический форум «Больше, чем путешествие»

Турслет пройдет в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября. На форуме подведут итоги летнего туристического сезона и обсудят результаты проекта «Развитие походного туризма»

В турслете примут участие 1000 человек, среди которых 600 детей и подростков — активистов «Движения Первых», а также 400 опытных и начинающих путешественников, гиды-экскурсоводы и общественные организации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Пятигорска. На форуме оценят реализацию проекта «Развитие походного туризма». Также на турслете сформируют новые направления работы в сфере молодежного походного туризма.

На Комсомольской поляне для «Движения Первых» организовали интеллектуальные активности и игры. Например, они станут учащимися «Школы туризма» с мастер-классами. Детей научат устанавливать палатки, вязать узлы, ориентироваться по звездам и расскажут, что такое экологический мониторинг троп. На церемонии закрытия турслета молодежь примет кодекс юного туриста.



В центре знаний «Машук» запланирована программа для гидов-экскурсоводов. На проектировочных сессиях они спроектируют методические материалы и паспорта экскурсий, которые будут использовать в работе на выставке «Россия».



Участников турслета также ждет восхождение на горы Бештау и Машук. Вершины будут покорять более 400 человек. Участники слета предложат идеи по развитию походного туризма.

Ранее Юга.ру писали, что власти Кисловодска сообщили о почти стопроцентной рекордной загрузке санаториев до декабря. Также в городе планируют создать особую экономическую зону «Солнечная долина». Туда хотят привлечь 70 миллиардов частных инвестиций.