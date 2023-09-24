В СВО погиб чиновник из минспорта Краснодарского края

Краснодарский край

Распечатать

  • Сергей Чернов © Скриншот телеграм-канала t.me/minsportkuban
    Сергей Чернов © Скриншот телеграм-канала t.me/minsportkuban

В спецоперации погиб замглавы отдела кубанского минспорта Сергей Чернов

24 сентября телеграм-канал министерства физической культуры и спорта Краснодарского края сообщил о гибели в зоне спецоперации в Украине своего бывшего сотрудника — Сергея Чернова.

В сообщении указано, что бывший замначальника отдела по развитию массового спорта записался на фронт добровольцем.

Читайте также:

«Сергей долгие годы был связан со спортом. <...> В памяти друзей и коллег он останется открытым и отзывчивым человеком, готовым помочь, даже если сам испытывал трудности. У Сергея Юрьевича остались дочь и сын», — сказали коллеги погибшего.

К 24 сентября 2023 года власти подтвердили* гибель в ходе спецоперации минимум 2550 военных с юга России.

* «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.

Армия Министерство спорта РФ СВО смерть Украина Чиновники

Все материалы по теме:

Новости

Власти ограничили посещение лесов Краснодарского края из-за опасности пожаров
В СВО погиб чиновник из минспорта Краснодарского края
В центре Краснодара отключили холодную воду и свет
Кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории. Власти Чечни изъяли тираж, но удалили сообщение об этом
Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию
В репертуар Музыкального театра Краснодара спустя 10 лет возвращается обновленная «Веселая вдова»

Лента новостей

С днем рождения, Краснодар!
22 сентября, 17:05
С днем рождения, Краснодар!
В День города проходим локально‑патриотический тест
Как адыгейский сыр полюбили покупатели по всей России
22 сентября, 17:17
Как адыгейский сыр полюбили покупатели по всей России
А можно ли еще купаться в Черном море?
22 сентября, 15:50
А можно ли еще купаться в Черном море?
Показываем актуальную обстановку на побережье

Реклама на сайте