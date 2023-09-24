В СВО погиб чиновник из минспорта Краснодарского края

В сообщении указано, что бывший замначальника отдела по развитию массового спорта записался на фронт добровольцем.

24 сентября телеграм-канал министерства физической культуры и спорта Краснодарского края сообщил о гибели в зоне спецоперации в Украине своего бывшего сотрудника — Сергея Чернова.

«Сергей долгие годы был связан со спортом. <...> В памяти друзей и коллег он останется открытым и отзывчивым человеком, готовым помочь, даже если сам испытывал трудности. У Сергея Юрьевича остались дочь и сын», — сказали коллеги погибшего.

К 24 сентября 2023 года власти подтвердили* гибель в ходе спецоперации минимум 2550 военных с юга России.