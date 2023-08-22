В Краснодарском крае семью погибшего участника СВО выселили из квартиры из-за долгов по ипотеке

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

У семьи погибшего участника спецоперации отобрали квартиру из-за ипотечных долгов

Из-за нескольких просрочек по ипотечному кредиту семью погибшего участника СВО выселили из квартиры. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на адвоката Александра Валявского.

Супруги с двумя детьми купили квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала. Позже у семьи возникли финансовые трудности и они допустили просрочку по кредиту. Затем начались судебные разбирательства, во время которых главу семьи мобилизовали. В этом году он погиб в ходе СВО. 

Договор на квартиру расторгли без участия мужчины. Как сказал адвокат, участнику СВО отказали в приостановлении исполнительного производства, что нарушает законодательство. 

В итоге торги по реализации заложенного имущества провели по не вступившему в силу решению суда. Валявский отметил, что квартира была приобретена с использованием средств маткапитала, что не позволяет выставлять её на торги. Защита просит вмешаться в дело прокуратуру.

Ранее Юга.ру писали, что мать погибшего участника СВО просит забрать выплаты у бывшего мужа, который не участвовал в воспитании сына. По её словам, мужчина не знал, что сын ушел на спецоперацию. 

Жилье Ипотека СВО

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В Краснодарском крае семью погибшего участника СВО выселили из квартиры из-за долгов по ипотеке
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