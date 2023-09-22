Мэр Майкопа запретил людям находиться около аэродрома «Ханская» до особого распоряжения

Адыгея

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  • Здание Правительства Республики Адыгея © Фото Алексея Гусева, пресс-служба главы Республики Адыгея
    Здание Правительства Республики Адыгея © Фото Алексея Гусева, пресс-служба главы Республики Адыгея

Вблизи аэродрома «Ханская» недалеко от Майкопа ввели временные ограничения

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил, что в радиусе 5 км от аэропорта «Ханская» ввели временные ограничения. Они будут действовать до особого распоряжения.

«Для обеспечения безопасности функционирования аэродрома «Ханская» региональный Оперативный штаб ввел ограничительные меры на территории Адыгеи», — написал Митрофанов. 

На участке запрещается пребывание вне населенных пунктов в целях рыбалки, охоты, отдыха или купания. Также там запретили проводить фото и видеосъемку. Автомобилям запретили движение по дорогам, расположенных по периметру объекта. Отмечается, что запрет не распространяется на людей, которые проживают на участке с ограничительными мерами и добираются по этим дорогам домой. 

В связи с запретом изменят маршруты общественного транспорта и подъезд к поселку Родниковому. Также на участках установят информационные стенды.

Как писали Юга.ру, утром 22 сентября над Черным морем у берегов Туапсе сработало ПВО. Предварительно, удалось сбить два беспилотника.

Аэропорты Безопасность Майкоп

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