Стала известна дата выхода фильма «Чебурашка 2»

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  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

22 сентября стало известно, что в производство запустили фильм «Чебурашка 2»

Первая лента про ушастого зверька из далёкой апельсиновой страны собрала более 6,5 млрд рублей и 22 млн зрителей в кинотеатрах. Он стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката.

Над второй частью будет работать та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером останется Дмитрий Дьяченко, сообщает телеканал «Россия». Увидеть сиквел в кинотеатрах можно будет 1 января 2026 года. Создатели обещают, что зрителей ждет встреча как с полюбившимися персонажами, так и с новыми героями.

Напомним, фильм «Чебурашка» снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи. В первом уже проводят экскурсии по задействованным локациям, а также планируют установить 11 скульптур зверька.

Афиша Кино Кинопрокат

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