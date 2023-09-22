Стала известна дата выхода фильма «Чебурашка 2»

Первая лента про ушастого зверька из далёкой апельсиновой страны собрала более 6,5 млрд рублей и 22 млн зрителей в кинотеатрах. Он стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката.

Над второй частью будет работать та же команда, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером останется Дмитрий Дьяченко, сообщает телеканал «Россия». Увидеть сиквел в кинотеатрах можно будет 1 января 2026 года. Создатели обещают, что зрителей ждет встреча как с полюбившимися персонажами, так и с новыми героями.

Напомним, фильм «Чебурашка» снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи. В первом уже проводят экскурсии по задействованным локациям, а также планируют установить 11 скульптур зверька.