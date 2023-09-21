В Краснодаре расширили Дмитриевский сквер. Там повесили баннеры с русской живописью

В Краснодаре благоустроили еще один участок Дмитриевского сквера на берегу озера

Теперь пройти в сквер можно по тротуару, свернув направо с Дмитриевской Дамбы, не доходя до трамвайной остановки и пересечения с Садовой. Технически проход был и раньше, но там парковали машины, кроме того, горожан мог отпугивать мусор и полуразрушенные и заброшенные строения.

Теперь тротуар выложили плиткой, он ведет прямо в сквер, расширяясь в небольшую овальную площадку. На момент публикации она была пустой, без лавочек и других парковых элементов. Выйти к этому углу можно и со стороны ул. Садовой, немного спустившись к озеру. Строения же теперь скрыты высоким забором, представляющим собой натянутые на столбы полотнища, на которых крупноформатно распечатаны картины русских художников 19 и 20 веков.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Распечатанные здесь картины известны многим. Это «Берёзовая роща» Левитана, «Закат над Ялтой» и «На море ночью» Айвазовского, «Дети в лесу», «Утро в сосновом бору» и «Прогулка в лесу» Шишкина, «Бабушкин сад» и «Заросший пруд» Поленова, (смотрит на заросший и слегка замусоренный берег озера), «Летний пейзаж» Репина, «Золотая осень» Бродского. Картины одного автора при этом не висят рядом, а чередуются с другими. Эти полотна смотрят на озеро, а к внутренней части сквера обращены четыре зимние картины — «Масленица» Кустодиева, «Зима» Шишкина и Саврасова и «Зимний спорт» Моравова.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Рядом с «зимними» картинами при этом осталось небольшое здание, не попавшее под волну благоустройства. Также на небольшом участке земли под деревьями еще не появился газон.

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