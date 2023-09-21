Неудержимые старики, Стивенг Кинг и заложница тайги. Рассказываем, что посмотреть в кино с 21 сентября

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Неудержимые 4» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman
    Кадр из трейлера к фильму «Неудержимые 4» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Боевик «Неудержимые 4» — очередное продолжение медиафраншизы, стартовавшей в 2010 году. В этот раз отряд получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США.

К своим ролям из предыдущих фильмов вернулись Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Сильвестр Сталлоне. Также в ленте снялись 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джаа, Ико Ювайс, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и Энди Гарсиа.

Фэнтезийное драмеди «Первый день моей жизни» рассказывает о четырех отчаявшихся людях — мужчине, двух женщинах и подростке. Дождливой ночью в их жизни появляется таинственный незнакомец и предлагает провести неделю в пустующем отеле. Там он покажет депрессивному квартету, как мир живет без них.

Главная героиня комедии «Я богиня» — наивная, застенчивая и неприметная школьная учительница Лена. Она в одночасье лишается и работы, и мужа. Думая, что проблема точно в ней, по совету подруги девушка записывается на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: за обновленной Леной тут же выстраивается очередь кавалеров. Но нужно ли ей всё это?

Приключенческая драма «Чужая» рассказывает о бизнес-леди Дине, которая попадает в авиакатастрофу во время командировки. Вертолет падает посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Её подбирает и выхаживает местное племя, которое живет по заветам предков. Кроме того, Дине назначают мужа и заставляют работать. Следующие годы женщина проведет в мечтах о побеге на Большую Землю, где остались её супруг и дочь.

В документальном фильме «Вселенная Стивена Кинга» режиссёры самых известных экранизаций книг «короля ужасов» рассказывают о писателе, о том, как они переносили на большие и малые экраны культовые произведения, делятся байками со съемок и признаются, как сильно он повлиял на них. В 1976 году Брайан де Пальма снял хоррор «Кэрри» по первому роману Кинга. Почти 50 лет спустя Кинга считают самым экранизируемым из ныне живущих писателей.

Действие хоррора «Мегаломаньяк. Реинкарнация» начинается в середине 90-х годов прошлого века. В городке Монс на обочинах дорог в мусорных пакетах находят фрагменты женских тел. После нескольких лет расследований убийца так и не найден. Спустя почти 30 лет дело маньяка открывают опять, потому что город снова захлестнула волна жестоких преступлений.

В триллере «Остаться в живых» три молодые пары проводят выходные на роскошной яхте. Долгожданный круиз оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются и обнаруживают, что на судне исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат голос, который затеял с ними игру.

Комедийная мелодрама «Одной безумной ночью» рассказывает о четырех лучших подругах, которые перед свадьбой одной из них устраивают девичник. Неожиданно девушки попадают в круговорот приключений и новых знакомств, которые круто изменят их жизни.

Действие мультфильма «Монстр и маги синих морей» происходит в мире тысячи островов, населённом волшебными животными. Там появляется чудовище, которому решился бросить вызов только один маг. Однако он терпит поражение, из-за чего его изгоняют из родных мест. Но сдаваться он не собирается.

Как писали Юга.ру, 24 сентября в ТРЦ «Галерея-Краснодар» откроется кинотеатр сети «Каро». В нем будет восемь залов, рассчитанных на 1 тыс. человек. Покупка билетов будет полностью автоматизированной.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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Неудержимые старики, Стивенг Кинг и заложница тайги. Рассказываем, что посмотреть в кино с 21 сентября
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