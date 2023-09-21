В Краснодаре в октябре сдадут в эксплуатацию долгострой ЖК «Жемчужина»

Предыстория: Сдать в эксплуатацию ЖК «Жемчужина» должны были в 2016 году. В 2017 году застройщика задержали по делу о мошенничестве. В краевой прокуратуре тогда сообщили, что руководство компании потратило на свое усмотрение 111 млн рублей. Это были деньги дольщиков. В 2020 году дома передали региональному фонду для достройки. Но тогда тоже возникли проблемы с подрядчиком. После этого ЖК передали другой строительной фирме. 26 июля 2022 года стало известно, что три литера ЖК «Жемчужина» снова начали достраивать. Два из них пообещали сдать в эксплуатацию в 2023 году.

20 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ключи от 1 и 2 литер ЖК «Жемчужина» жители получат уже в октябре. Долгострой готовится к сдаче в эксплуатацию.



По словам главы Кубани, на сегодня в Краснодаре 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Как сообщает администрация края, в регионе остается 54 долгостроя.



«Строим 11 объектов за счет механизмов Фонда. Это литеры в жилых комплексах Краснодара «Радуга», «Жемчужина», «На Магистральной», «Парусная регата», «Луч», «Заря» и «Анит-Сити». Ход работ контролируем еженедельно. Еще 20 объектов сейчас на рассмотрении. Права дольщиков 23 долгостроев восстановим за счет мер регионального характера», — рассказал вице-губернатор Сергей Власов.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, до конца 2023 года в городе достроят 10 проблемных домов. Это жилые комплексы «Центральный парк», «Сердце», «Кларисса», «Дом с Ротондами», первый литер ЖК «Мультиплекс Кино», третий литер ЖК «Клубный Квартал», пятый, шестой и седьмой литеры ЖК «Солнечная долина».



Ранее Юга.ру писали, что дольщица снесенного в Геленджике дома вышла на голодовку у стен администрации Краснодарского края.