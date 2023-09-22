Заказы с Авито можно будет получить в пунктах выдачи Яндекс Маркета

В Краснодаре заказы Авито Доставки можно будет получить в 251 пункте выдачи Яндекс Маркета

Пользователи Авито смогут получать заказанные товары в более чем 8 тыс. пунктов выдачи заказов Яндекс Маркета в 100 городах России. Оплата пройдет в формате «Безопасную сделку», то есть деньги будут переведены продавцу только после того, как покупка получена. Помогать с организацией доставки заказов будет сервис Яндекс Доставка, а отслеживать посылки можно будет в приложении Яндекс Go. В Краснодаре заказы можно будет получить в 251 пункте выдачи.

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Россияне смогут получать заказы с Авито и Яндекс Маркета в одном месте — компании тестируют возможность получения и отправки товаров с Авито в пунктах выдачи заказов маркетплейса. В октябре к сети Авито Доставки присоединятся около 8 тыс. ПВЗ Яндекс Маркета более чем в 100 городах России. Через пункты выдачи заказов Яндекс Маркета можно будет отправлять или получать посылки до 12 кг. Максимальная стоимость заказа на старте составит 15 тыс. рублей, но в перспективе лимит планируется повысить до 150 тыс. рублей. Храниться посылки будут до семи календарных дней, и еще на неделю можно будет продлить срок хранения. Яндекс Доставка поможет организовать доставку заказа, а отслеживать посылку пользователи Авито смогут в приложении Яндекс Go.

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«Авито Доставка позволяет покупать товары даже у частных лиц с теми же опциями, как в интернет-магазине, — с возможностью проверить заказ и отказаться от него, и итоговым перечисление денег продавцу только после получения посылки. Неудивительно, что за два года количество заказов в Авито Доставке выросло в 14 раз. Сегодня число посылок, отправляемых россиянами через сервис, дошло до нескольких сотен тысяч в день. Сотрудничество с сервисами Яндекс Доставка и Яндекс Маркет, располагающими узнаваемыми комфортабельными пунктами выдачи, — важный шаг для нас и долгожданное нововведение для наших пользователей», — сказал директор по логистике в Авито Сергей Пустыльник. «Пункты выдачи заказов Яндекс Маркета становятся многофункциональными. В них уже можно отправить посылку или документы как в пределах одного города, так и в другой город, с помощью сервиса Яндекс Доставка, а теперь ещё и появится возможность получить или отправить товары с Авито. Уверены, такие услуги будут пользоваться всё большей популярностью, и количество клиентов в наших пунктов выдачи заказов будет расти. Конечно, от сотрудничества выиграют и наши партнёры-владельцы ПВЗ, которые получат дополнительный доход от увеличившегося потока заказов», — отметил операционный директор Яндекс Маркета Александр Костин.