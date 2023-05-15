Новый рекорд пользователей Авито: количество активных объявлений на платформе превысило 150 млн

Количество активных объявлений на Авито превысило население России и составило по итогам апреля 2023 года более 150 млн

В марте прошлого года число активных объявлений составляло 82 млн. За год показатель вырос почти в два раза. Предыдущий рекорд в 100 млн активных объявлений на Авито установили в мае 2022 года. За полтора года количество новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в 3 раза и впервые превысило 2 млн новых объявлений в день.

По данным SimilarWeb на 1 апреля 2023 года, число визитов на Авито — 366,7 млн в месяц. По этому показателю платформа лидирует среди классифайдов в мире. В марте 2023 года активная аудитория Авито тоже установила новый рекорд — 61 млн человек в месяц.

«150 млн объявлений — с одной стороны, действительно красивая цифра. С другой, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, потому что аккаунт на Авито есть практически у каждого. А во-вторых, за этим стоит ежедневная работа большой команды Авито, где все сотрудники трудятся над реализацией миссии — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Для нас это новый рекорд, и большой вклад в него вносит сегмент малого и среднего бизнеса, которому Авито позволяет закрывать все больше и больше потребностей — от поиска сотрудников до продажи товаров и услуг через безопасные сделки. За последний год мы инвестировали больше 20 млрд рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей. Рост числа объявлений и аудитории подтверждает, что мы все делаем правильно и говорим на одном языке с нашими пользователями. В следующем году мы продолжим вкладываться в развитие платформы, чтобы сделать ее еще более интуитивной и полезной», — рассказывает управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз.

Авито занимает ведущие позиции на всех рынках своего присутствия. За год рост числа активных объявлений составил: в разделе «Товары» — 48%;

«Авто» — 57%;

«Недвижимость» — 25%;

«Работа» — 30%;

«Услуги» — 20%.

За год Авито серьезно изменился: обновился фирменный стиль платформы, появились возврат товаров, корзина и другие опции, расширяющие возможности коммерции. На Авито доступны механика благотворительной помощи «Знак добра» и экологический калькулятор, раздел Авито Польза и интерактивная карта для помощи отрядам «Лиза Алерт».

Рост активности на платформе также тесно связан с повышением уровня доверия пользователей. По итогам внутренних исследований компании, более 70% пользователей Авито сегодня полностью доверяют платформе.

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Росту доверия к сделкам на платформе способствуют технологии для защиты на Авито: инструменты для подтверждения подлинности аккаунта, «Безопасный вход», онлайн-звонки через приложение. Внутри безопасного мессенджера Авито каждую минуту отправляют около 40 тыс. сообщений и создают порядка 10-12 тыс. новых бесед. А количество звонков через приложение достигает 1,8 млн в день. По данным компании, за последние два года показатели безопасности улучшились в 20 раз.