В Краснодаре Роспотребнадзор, мэрия и полиция проверяют свалку медицинских отходов, где случился пожар

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Ростовском шоссе в Краснодаре потушили пожар на свалке с медицинскими отходами. Территорию проверяют специалисты

Сигнал о пожаре на 17 километре Ростовского шоссе поступил диспетчеру 19 сентября в 10:58. Об этом сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.

В 11:18 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание мусора на открытой территории. В 11:25 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В 12:09 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 12:59 — полностью потушили.

К тушению от МЧС России привлекли 14 человек и три единицы техники.

Юга.ру 18 сентября уже писали о пожаре на складе на Ростовском шоссе. Он разгорелся на площади 500 кв. м.

Как сообщает МЦУ «Краснодар», специалисты департамента городского хозяйства, полиция и Роспотребнадзор определяют — причастен ли хозяин склада к незаконному предпринимательству в сфере обращения с медицинскими отходами.

Напомним, 18 сентября в Геленджике произошло возгорание в лесном массиве на площади 12 га.

Ранее Юга.ру писали, что 31 августа на курорте потушили самый крупный лесной пожар за восемь лет. По данным правоохранителей, причиной стали действия местного жителя, в его адрес возбудили уголовное дело. Минприроды Краснодарского края оценило ущерб от лесного пожара почти в 92 млн рублей.

Краснодар Мусор Пожароопасность Пожары

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