В Краснодаре Роспотребнадзор, мэрия и полиция проверяют свалку медицинских отходов, где случился пожар

Сигнал о пожаре на 17 километре Ростовского шоссе поступил диспетчеру 19 сентября в 10:58. Об этом сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.



В 11:18 пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание мусора на открытой территории. В 11:25 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В 12:09 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 12:59 — полностью потушили.



К тушению от МЧС России привлекли 14 человек и три единицы техники.

Юга.ру 18 сентября уже писали о пожаре на складе на Ростовском шоссе. Он разгорелся на площади 500 кв. м.



Как сообщает МЦУ «Краснодар», специалисты департамента городского хозяйства, полиция и Роспотребнадзор определяют — причастен ли хозяин склада к незаконному предпринимательству в сфере обращения с медицинскими отходами.