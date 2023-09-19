«Ростелеком» записал почти 1 млн часов видео с выборов

«Ростелеком» подвел итоги видеонаблюдения за единым днем голосования, который прошел в 30 регионах РФ

15,3 тыс. современных IP-камер, установленных в помещениях территориальных и участковых избирательных комиссий, обеспечили безупречное качество видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов. Система видеонаблюдения «Ростелекома» записала 917 343 часов трансляций. Пресс-служба «Ростелекома» рассказала, что на каждом участке специалисты установили компактные видеокамеры с памятью не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и бесперебойное питание для автономной работы в течение не менее 20 минут. В поле зрения камер с широким углом обзора попадали рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установили так, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования. Трансляция с камер видеонаблюдения велась на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн» с первого дня голосования и до завершения всех избирательных процедур — ввода данных и составления протоколов об итогах голосования. Доступ к служебному порталу получили участники избирательного процесса, определенные ЦИК России — всего 13,7 тыс. человек. Архив видеозаписей будет храниться три месяца.

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Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей были задействованы собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи «Ростелекома» и семь распределенных центров обработки данных с новейшими системами защиты от хакерских атак. «Технические средства контроля за ходом выборов и подсчета голосов обеспечили прозрачность и легитимность процесса голосования. Наша компания в очередной раз продемонстрировала безупречное качество онлайн-трансляции, система стабильно отработала, отразив многочисленные кибератаки. Также будет обеспечена полная сохранность видеозаписей в течение положенного срока. Подводя итоги выборов, мы уже начали готовить систему видеонаблюдения к выборам президента в марте 2024 года. Богатый опыт «Ростелекома» в организации проектов национального масштаба позволяет нам рассчитывать, что и в следующем году система видеонаблюдения выполнит задачу на «отлично», — подчеркнул старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. В дни выборов более трех тысяч специалистов провайдера круглосуточно следили за оборудованием, вели техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивали его защиту. Для их эффективной координации и оперативного реагирования на внештатные ситуации была организована бесперебойная 72-часовая видеоконференция федерального масштаба на платформе видеоконференцсвязи TrueConf. Она объединила всех дежурных сотрудников «Ростелекома» и позволила им непрерывно оставаться на связи в течение трех дней голосования.

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