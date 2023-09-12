Городская Дума Краснодара пополнится шестью депутатами. Результаты выборов

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Администрация Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре подвели итоги довыборов в городскую Думу

В Краснодаре 9 и 10 сентября проходили довыборы в городскую Думу.

Вечером 12 сентября стали известны результаты. Как рассказали в мэрии Краснодара, по одномандатным избирательным округам избрано шесть депутатов седьмого созыва.

Наибольшее число голосов набрали:

  • в 12-м округе — Инаятов Дмитрий Олегович («Единая Россия»);
  • в 15-м округе — Шапошников Павел Николаевич («Единая Россия»);
  • в 19-м округе — Лузинов Сергей Константинович (самовыдвиженец);
  • в 24-м округе — Семернин Константин Юрьевич («Единая Россия»);
  • в 33-м округе — Костомаха Юрий Витальевич («Единая Россия»);
  • в 35-м округе — Коноваленко Дмитрий Анатольевич («Единая Россия»).

«Решением ТИК «Центральная» № 96 от 12 сентября 2023 года выборы признаны действительными, а депутаты — избранными», — сообщает мэрия.

Общая явка по Краснодару по итогам двух дней голосования составила 18,2% избирателей. По Краснодарскому краю —  46,29% избирателей.

О каких нарушениях во время выборов в Краснодарском крае сообщали участники процесса, Юга.ру писали здесь.

Выборы Городская дума Краснодара Краснодар

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