Городская Дума Краснодара пополнится шестью депутатами. Результаты выборов
В Краснодаре подвели итоги довыборов в городскую Думу
В Краснодаре 9 и 10 сентября проходили довыборы в городскую Думу.
Вечером 12 сентября стали известны результаты. Как рассказали в мэрии Краснодара, по одномандатным избирательным округам избрано шесть депутатов седьмого созыва.
Наибольшее число голосов набрали:
- в 12-м округе — Инаятов Дмитрий Олегович («Единая Россия»);
- в 15-м округе — Шапошников Павел Николаевич («Единая Россия»);
- в 19-м округе — Лузинов Сергей Константинович (самовыдвиженец);
- в 24-м округе — Семернин Константин Юрьевич («Единая Россия»);
- в 33-м округе — Костомаха Юрий Витальевич («Единая Россия»);
- в 35-м округе — Коноваленко Дмитрий Анатольевич («Единая Россия»).
«Решением ТИК «Центральная» № 96 от 12 сентября 2023 года выборы признаны действительными, а депутаты — избранными», — сообщает мэрия.
Общая явка по Краснодару по итогам двух дней голосования составила 18,2% избирателей. По Краснодарскому краю — 46,29% избирателей.
О каких нарушениях во время выборов в Краснодарском крае сообщали участники процесса, Юга.ру писали здесь.