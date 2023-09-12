Городская Дума Краснодара пополнится шестью депутатами. Результаты выборов

В Краснодаре подвели итоги довыборов в городскую Думу

Вечером 12 сентября стали известны результаты. Как рассказали в мэрии Краснодара, по одномандатным избирательным округам избрано шесть депутатов седьмого созыва.

В Краснодаре 9 и 10 сентября проходили довыборы в городскую Думу.

«Решением ТИК «Центральная» № 96 от 12 сентября 2023 года выборы признаны действительными, а депутаты — избранными», — сообщает мэрия.

Общая явка по Краснодару по итогам двух дней голосования составила 18,2% избирателей. По Краснодарскому краю — 46,29% избирателей.

О каких нарушениях во время выборов в Краснодарском крае сообщали участники процесса, Юга.ру писали здесь.