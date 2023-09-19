В Геленджике тушат пожар в лесу на площади 12 га
В лесном массиве Геленджика произошел крупный пожар
В Геленджике днем 18 сентября начался пожар, о возгорании сообщили в «Краевом лесопожарном центре». Специалисты зафиксировали задымление в районе села Возрождение.
В 16:05 специалисты обнаружили низовой лесной пожар на территории Пшадского участкового лесничества. В 19:29 в МЧС России сообщили, что трава и кустарники горят на площади 2 га.
Всего на месте работали 118 специалистов и 11 единиц техники. К ликвидации пожара привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, он совершил восемь сбросов воды.
В 20 часов в МЧС России сообщили о локализации пожара на территори 12 га.
Обновлено в 12:28. В МЧС Кубани сообщили, что в 12 часов пожар полностью потушили на площади 12 га.
Напомним, 31 августа в Геленджике потушили самый крупный лесной пожар за восемь лет. По данным правоохранителей, причиной стали действия местного жителя, в отношении него возбудили уголовное дело. Минприроды Краснодарского края оценило ущерб от лесного пожара почти в 92 млн рублей.