В Сочи между Хостой и Адлером скопилась пробка длиной 6 км

Краснодарский край

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  • Адлер © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Адлер © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На трассе А-147 в Сочи образовалась пробка длиной 6 км

Днем 18 сентября в Сочи на трассе А-147 между Хостой и Адлером образовался затор длиной около 6 км. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», проезд занимает больше часа. Пользователь сайта отметил на карте участок, где идут дорожные работы.

  • © скриншот страницы сайта Яндекс.Карты
    © скриншот страницы сайта Яндекс.Карты

Ранее Юга.ру писали, что вечером 15 сентября на дороге от Ольгинки до поселка Новомихайловского на Черноморском побережье скопилась большая пробка, длиной около 14 км.

По данным синоптиков, купальный сезон на Черноморском побережье продлится до 10 октября. Как рассказал эксперт, отельеры Анапы и Геленджика в бархатный сезон снизят цены на 30-40%.

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В Сочи между Хостой и Адлером скопилась пробка длиной 6 км
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