В Краснодарском крае на пути с моря образовалась пробка длиной 14 км

На дорогах с Черноморского побережья в сторону Краснодара образовались большие заторы

Вечером 15 сентября на дороге от Ольгинки до поселка Новомихайловского на Черноморском побережье скопилась большая пробка. Затор длиной около 14 км можно проехать примерно за два часа, говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезная пробка также образовалась в Туапсе.

Заторы появились и с обеих сторон Крымского моста. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра по состоянию на 17 часов находятся 120 машин.

В очереди со стороны Керчи стоят 530 автомобилей. Время ожидания около двух часов.