В Краснодарском крае на пути с моря образовалась пробка длиной 14 км

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На дорогах с Черноморского побережья в сторону Краснодара образовались большие заторы

Вечером 15 сентября на дороге от Ольгинки до поселка Новомихайловского на Черноморском побережье скопилась большая пробка. Затор длиной около 14 км можно проехать примерно за два часа, говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Серьезная пробка также образовалась в Туапсе.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Заторы появились и с обеих сторон Крымского моста. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра по состоянию на 17 часов находятся 120 машин.

В очереди со стороны Керчи стоят 530 автомобилей. Время ожидания около двух часов.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, из Краснодара и Ростова-на-Дону в Адыгею будет ходить туристический поезд. Подробнее можно прочитать здесь.

дорога на курорт отдых Пробки Транспорт Черное море

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