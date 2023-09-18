В сентябре в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 32 °C

В Краснодарском крае 18 сентября ожидается переменная облачность. Днем и вечером в предгорных районах и горах местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный с порывами 12-14 м/с, днем и вечером в отдельных районах 15-18 м/с. Температура воздуха в крае 22-27 °С, в горах 13-18 °С, сообщает ЦГМС региона.

На Черноморском побережье переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха на побережье 23-28 °С.



«До 25 сентября в некоторых районах будут дожди. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью в среднем 12-17 °C, а днем — от 25 до 30 °C, в отдельные дни местами до 32 °C», — рассказала и.о. замначальника краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова.



В Краснодаре в понедельник прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Синоптики предупреждают об усилении ветра северо-восточного и восточного направления днем и вечером до 12-14 м/с. Температура воздуха 25-27 °С.



Как писали ранее Юга.ру, на Кубани 17 сентября действовало штормовое предупреждение по высокой и чрезвычайной пожароопасности.