Уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился. Ситуацию прокомментировал эколог

Специалист прокомментировал обмеление реки Кубань и рассказал, как решить проблему

В последние дни объем воды в реке Кубань, проходящей по границе Краснодара и Адыгеи, значительно снизился, на это обратил внимание «Ъ-Кубань». Информацию подтверждает график сервиса AllRivers. По данным портала, 16 сентября 2023 года вода находится на отметке -721 см. Для сравнения — 16 сентября 2022 года вода в реке была на уровне -590 см. А минимумом за четыре года является отметка в -733 см. Средний показатель за четыре года — -648 см.

Уровень воды в реке Кубань (г. Краснодар) © скриншот страницы сайта https://allrivers.info/gauge/kuban-krasnodar-2/waterleve

Журналисты «Ъ-Кубань» спросили о причинах обмеления у московского эколога Анатолия Баташева. «Кубань — река, которую питают ледники и предгорья (в т. ч. дожди). В последние годы в связи с глобальным потеплением объем ледников немного сокращается. На это накладывается очень жаркое лето. Иногда даже очень полноводные реки пересыхают, например, с Дунаем такое случается. Выход один: увеличивать площадь лесов », — рассказал специалист.

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