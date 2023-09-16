Уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился. Ситуацию прокомментировал эколог

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Специалист прокомментировал обмеление реки Кубань и рассказал, как решить проблему

В последние дни объем воды в реке Кубань, проходящей по границе Краснодара и Адыгеи, значительно снизился, на это обратил внимание «Ъ-Кубань». Информацию подтверждает график сервиса AllRivers.

По данным портала, 16 сентября 2023 года вода находится на отметке -721 см. Для сравнения — 16 сентября 2022 года вода в реке была на уровне -590 см. А минимумом за четыре года является отметка в -733 см. Средний показатель за четыре года — -648 см. 

  • Уровень воды в реке Кубань (г. Краснодар) © скриншот страницы сайта https://allrivers.info/gauge/kuban-krasnodar-2/waterleve
    Уровень воды в реке Кубань (г. Краснодар) © скриншот страницы сайта https://allrivers.info/gauge/kuban-krasnodar-2/waterleve

Журналисты «Ъ-Кубань» спросили о причинах обмеления у московского эколога Анатолия Баташева.

«Кубань — река, которую питают ледники и предгорья (в т. ч. дожди). В последние годы в связи с глобальным потеплением объем ледников немного сокращается. На это накладывается очень жаркое лето. Иногда даже очень полноводные реки пересыхают, например, с Дунаем такое случается. Выход один: увеличивать площадь лесов», — рассказал специалист.

Как выглядит Краснодар с высоты птичьего полета:

Также, по его словам, нужно провести исследования, чтобы установить, насколько рачительно используется вода Кубани в сельском хозяйстве в засушливые периоды. После этого, считает эколог, следует принять меры по уменьшению потерь воды в пиковые периоды.

При этом, эколог отметил, что жителям беспокоиться не о чем, так как скоро начнется сезон осенних дождей и река наполнится.

Напомним, в Сочи до конца года реконструируют насосную станцию на реке Шахе. 

Краснодар Река Кубань Экология

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Уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился. Ситуацию прокомментировал эколог
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