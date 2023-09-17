В Анапе загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров
Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Анапе на территории СНТ «Мечта»
В Анапе 17 сентября на территории СНТ «Мечта» загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
При пожаре в Геленджике погибли краснокнижные растения:
Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 15:29. Через 16 минут специалисты прибыли на место.
К ликвидации возгорания привлекли 65 человек и 19 единиц техники от РСЧС, а также 39 человек и 10 единиц техники от МЧС.
Утром 17 сентября ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности в регионе. Ведомство просит соблюдать меры безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций можно обращаться по номерам 01, 101 или 112.
Как писали ранее Юга.ру, Минприроды Краснодарского края оценило ущерб от лесного пожара в Геленджике.