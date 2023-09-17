В Анапе загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров

Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Анапе на территории СНТ «Мечта»

В Анапе 17 сентября на территории СНТ «Мечта» загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре в Геленджике погибли краснокнижные растения: На восстановление леса нужны десятилетия

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 15:29. Через 16 минут специалисты прибыли на место. К ликвидации возгорания привлекли 65 человек и 19 единиц техники от РСЧС, а также 39 человек и 10 единиц техники от МЧС.