В Геленджике пройдет тематический свадебный забег

Краснодарский край

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  • © Фото WenPhotos с сайта pixabay.com
    © Фото WenPhotos с сайта pixabay.com

В Геленджике стартует костюмированный забег женихов и невест по набережной города

Пресс-служба мэрии Геленджика сообщила о проведении горного марафона «White Bride Ultra Gelendzhik». Он пройдет на курорте с 30 сентября по 1 октября. Атлеты пробегут от 15 до 120 км. На данный момент заявки на участие подали около 1500 человек.

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Также в эти дни состоится костюмированный забег женихов и невест по набережной города. В прошлом году на финише предложение руки и сердца получили пять девушек. 

В состав спортивного праздника входят и забеги-спутники для детей от 0 до 15 лет. Для них пройдут старты на от 1 до 3 км. После дети получат памятные медали и подарки. 

Участники забега на 15 км стартуют в селе Дивноморском, остальные — с Центральной площади города. 

Мэрия Геленджика предупреждает, что во время марафона 30 сентября с 16:00 до 16:30 и 1 октября с 5:00 до 5:30 и с 7:00 до 7:30 улица Морская будет перекрыта.

Напомним, что в прошлом году в забеге «White Bride Ultra Gelendzhik 2022» приняли участияе бегуны из девяти стран. Самому старшему из них было 67 лет. 

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 16 сентября прошел ежегодный легкоатлетический забег «Кросс Нации». Из-за этого в городе временно запретили проезд по некоторым улицам, а также изменилась схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта.

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В Геленджике пройдет тематический свадебный забег
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