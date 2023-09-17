В Геленджике пройдет тематический свадебный забег

Пресс-служба мэрии Геленджика сообщила о проведении горного марафона «White Bride Ultra Gelendzhik». Он пройдет на курорте с 30 сентября по 1 октября. Атлеты пробегут от 15 до 120 км. На данный момент заявки на участие подали около 1500 человек.

Также в эти дни состоится костюмированный забег женихов и невест по набережной города. В прошлом году на финише предложение руки и сердца получили пять девушек.



В состав спортивного праздника входят и забеги-спутники для детей от 0 до 15 лет. Для них пройдут старты на от 1 до 3 км. После дети получат памятные медали и подарки.



Участники забега на 15 км стартуют в селе Дивноморском, остальные — с Центральной площади города.



Мэрия Геленджика предупреждает, что во время марафона 30 сентября с 16:00 до 16:30 и 1 октября с 5:00 до 5:30 и с 7:00 до 7:30 улица Морская будет перекрыта.

Напомним, что в прошлом году в забеге «White Bride Ultra Gelendzhik 2022» приняли участияе бегуны из девяти стран. Самому старшему из них было 67 лет.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 16 сентября прошел ежегодный легкоатлетический забег «Кросс Нации». Из-за этого в городе временно запретили проезд по некоторым улицам, а также изменилась схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта.