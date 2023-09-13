Специалист рассказал, опасна ли для человека обнаруженная в Краснодарском крае африканская чума свиней

Кубанский ученый прокомментировал опасность АЧС для человека. В регионе обнаружили четыре очага

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК Григорий Комлацкий рассказал, что вирус африканской чумы свиней не представляет опасности для человека. По его словам, термически обработанное мясо безопасно, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

«Вирус африканской чумы свиней погибает при температуре +78 градусов. Поэтому термически обработанное мясо безопасно для человека. При этом вирус не погибает при заморозке и гниении. АЧС несет серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, именно поэтому из магазинов изымают мясо и затем сжигают его — уничтожают очаги заражения»,— объясняет Григорий Комлацкий.

Ранее Юга.ру писали, что зараженную свинину обнаружили в одном из магазинов Краснодара. Помещение продезинфицировали и закрыли на карантин.

Также 10 сентября еще один очаг АЧС выявили на территории свиноводческого комплекса «Делимит» в Калининском районе. На предприятии ввели карантин, угрожаемой зоной определили 10 км.

До этого очаги АЧС обнаружили Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах. Вспышки там локализовали.